В кафе и ресторанах Азербайджана запрещается курение кальяна и нахождение за столом более шести человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 18 августа будет разрешено обслуживать клиентов в объектах общественного питания на открытом воздухе.

Как сообщает в субботу Trend, в кафе и ресторанах, которые будут обслуживать клиентов на открытом воздухе, запрещается курение кальяна и нахождение за одним столом более шести человек.

Под участком предприятия общественного питания на открытом воздухе подразумевается участок, который как минимум с трех сторон имеет доступ к открытому воздуху (без какой-либо надстройки высотой более метра), либо участок под открытым небом.

У входов-выходов, касс предприятий общественного питания должна быть обеспечена возможность использования дезинфицирующего раствора, а также обеспечена установка соответствующих емкостей с дезинфицирующим веществом.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)