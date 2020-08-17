В Азербайджане сегодня более 2700 учителей сдают экзамены в рамках конкурса по трудоустройству
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня проходят экзамены по русскому языку и биологии в рамках конкурса по приему учителей на работу.
Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, в экзаменах предусматривается участие 2073 кандидатов.
Отметим, что экзаменационный этап в рамках конкурса начался 14 августа. Тестовые экзамены пройдут в 32 экзаменационных центрах в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Масаллы, Ширване, Кюрдамире, Агдаше, Мингячевире, Барде, Агджабеди, Губе, Шамахы, Балакене, Исмаиллы, Агстафе и Товузе. В течение 90 минут кандидаты должны будут ответить на 40 вопросов по специальности, выполнить 20 тестовых заданий по методике обучения.
(Текст: Турал Гараджаев)
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