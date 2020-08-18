Сегодня в Азербайджане тысячи кандидатов примут участие в экзамене по приему учителей на работу

БАКУ /Trend/ - В рамках конкурса по приему учителей на работу в Азербайджане сегодня проходят экзамены по азербайджанскому языку, литературе и изобразительному искусству.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, в экзаменах предусмотрено участие 3523 кандидатов.

Экзаменационный этап в рамках конкурса начался 14 августа и продлится около 18 дней. Тестовые экзамены пройдут в 32 экзаменационных центрах в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Масаллы, Ширване, Кюрдамире, Агдаше, Мингячевире, Барде, Агджабеди, Губе, Шамахы, Балакене, Исмаиллы, Агстафе и Товузе. В течение 90 минут кандидаты должны будут ответить на 40 вопросов по специальности, выполнить 20 тестовых заданий по методике обучения.

Отметим, что для участия в экзаменах в электронном порядке обратились 53 880 кандидата, 51 227 которых подтвердили свои заявки. На данном этапе одобрено участие 46 228 кандидатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)