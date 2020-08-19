В экзаменах в рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане участвуют более 2700 человек

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане в рамках конкурса по приему учителей на работу проводятся экзамены по предметам "азербайджанский язык и литература", "русский язык и литература", сообщили в среду Trend в министерстве образования

В экзаменах участвуют 2795 кандидатов.

Отметим, что экзаменационный этап в рамках конкурса начался 14 августа и продлится около 18 дней. Тестовые экзамены проходят в 32 экзаменационных центрах в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Масаллы, Ширване, Кюрдамире, Агдаше, Мингячевире, Барде, Агджабеди, Губе, Шамахы, Балакене, Исмаиллы, Агстафе и Товузе. В течение 90 минут кандидаты должны будут ответить на 40 вопросов по специальности, выполнить 20 тестовых заданий по методике обучения.

(Текст: Турал Гараджаев)