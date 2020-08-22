Зять Рамиза Мехтиева арестован в административном порядке сроком на 15 суток
БАКУ /Trend/ - В Абшеронском районном суде завершился судебный процесс по делу экс-депутата, зятя Рамиза Мехтиева Ильхама Алиева, который в нарушение режима карантина сыграл свадьбу дочери, и его свата Ровшана Мустафаева.
Как сообщает в субботу Trend, решением суда экс-депутат Ильхам Алиев и Ровшан Мустафаев арестованы в административном порядке сроком на 15 суток.
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