Генпрокуратура Азербайджана о возбуждении уголовного дела в отношении племянника депутата

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана прокомментировала новость о возбуждении уголовного дела в отношении племянника депутата Ахлимана Амирасланова – Эмиля Вагиф оглу Амирасланова, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.

В настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре идет следствие по уголовному делу, возбужденному по статьям 178.2.2. (повторное совершение мошенничества), 178.2.4 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере), 34.2 (совершение преступление группой лиц по предварительному сговору) и 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) Уголовного кодекса Азербайджана в отношении Эмиля Амирасланова.

Отметим, что согласно распространенной информации, Тамелла Фарзалиева подала жалобу на Эмиля Амирасланова. Она сообщила, что Амирасланов взял у нее драгоценности на сумму 115 250 манатов и не вернул. В жалобе сказано, что Эмиль Амирасланов предложил посредническую услугу за 30 тысяч манатов от этой суммы, пообещав решить определенное дело, а оставшуюся - большую часть взял в долг, обещая возвращать частями, каждый месяц по 10 000 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)