В Азербайджане опубликованы разъяснения к тестовым заданиям по I и IV группам специальностей
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) опубликовал разъяснения к тестовым заданиям на экзаменах, проведенных 20-21 августа 2020 года, в рамках приема в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.
Как сообщили во вторник Trend в Центре, с вышеуказанными тестовыми заданиями и их разъяснениями могут ознакомиться абитуриенты, их родители, а также преподаватели и эксперты.
Электронную версию этих материалов можно получить на сайте ГЭЦ (в формате pdf), перейдя по ссылке.
(Текст: Турал Гараджаев)
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