БАКУ /Trend/ - В результате проливных дождей, шедших в последние дни в северных и северо-западных регионах Азербайджана, повысился уровень воды в реке Кура.

Об этом во вторник сказал Trend представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Гулу Керимов.

По его словам, в этих регионах прошли селевые потоки в итоги, влившиеся в Куру: "Как известно, в последнее время на участках реки, проходящих через Нефтчалинский и Сальянский районы, наблюдалось падение уровня воды, в Нефтчале, вдобавок, морская вода попала в устье реки и смешалась с пресной. Но дожди, шедшие последние дни, повысили уровень воды в реке. Через реки Тюрьянчай и Гекчай, протекающие по территории Габалы и Агдаша, после проливных дождей прошли селевые потоки. Эти реки впадают в Куру, и по полученной вчера информации, вода в реке пополнилась".

Керимов добавил, что повышению уровня воды способствовало и то, что во время дождей не работали насосные станции: "Из-за дождей насосные станции временно не работали, что тоже способствовало повысшению уровня воды в реке в Нефтчалинском и Сальянском районах".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)