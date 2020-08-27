Деятельность детских садов в Азербайджане будет возобновлена 15 сентября — Минобразования
БАКУ /Trend/ - Невозможно дистанционно оказывать заботу детям в детских садах. Эпидемиологическая ситуация позволяет, чтобы деятельность детских садов была возобновлена поэтапно с 15 сентября.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Эмин Амруллаев, передает в четверг Trend.
По его словам, в городах и районах, где вирус распространяется не так широко, предлагается поэтапно возобновить деятельность детских садов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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