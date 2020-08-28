В Азербайджане со старых газовых счетчиков на новые переведены данные на 1 миллион манатов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С этого года в Азербайджане газовые смарт-счетчики во всех частных домах (исключая новостройки), срок проверки которых завершен, заменяются механическими счетчиками, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО Азеригаз.

В ходе этого процесса абонентов, как правило, беспокоит момент, связанный с переносом аванса, оставшегося на балансе смарт-счетчиков, в базу новых механических счетчиков.

В ПО «Азригаз» сообщили, что этот аванс в результате информационного обмена между двумя базами садится на счет нового счетчика минимум за 10 и максимум за 30 дней. За первые семь месяцев 2020 года аванс со счетчиков 53 270 абонентов в сумме 913 624 манатов возвращен в базу нового счетчика. Из них 40 946 абонентов и возвращенный их аванс в сумме 697 262 манатов приходятся на долю Баку.

В связи с усиленным карантинным режимом в этом процессе были задержки, которые впоследствии были устранены.

Напомним, что замена счетчиков осуществляется согласно документу «Номенклатурный список измерительных и тестовых средств, представляемых проверке, и периодичность их проверки», утвержденного Госагентством по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком в 2015 году. Документом предусмотрено, что газовые счетчики населением предоставляются государственной проверке раз в 5 лет, в группе абонентов иных категорий — раз в 3 года. В 2020 году в целом запланирована государственная проверка 480 тысяч счетчиков.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)