Вопрос въезда-выезда в регионы Азербайджана будет пересмотрен
БАКУ /Trend/ - После изучения санитарно-эпидемиологической ситуации вопрос о въезде-выезде в районы Азербайджана будет пересмотрен.
Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Отметим, что принято решение о продлении действующего карантина до 00:00 часов 30 сентября 2020 г.
Оперативный штаб призывает всех граждан соблюдать требования карантинного режима и медико-профилактические требования, чтобы не допускать новых случаев заражения, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться медицинскими масками.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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