В Азербайджане могут быть организованы школьные ярмарки
БАКУ /Trend/ - Для приобретения школьной одежды и принадлежностей к открытию школ могут быть приняты традиционные меры, в том числе организация ярмарок.
Об этом Trend сказал в субботу на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что решения по поводу открытия крупных торговых центров пока нет, но ярмарки в определенной степени могут быть организованы: "Решения об открытии крупных торговых центров нет, так как спешка может дать в этом вопросе обратный эффект".
(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)
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