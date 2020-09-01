В Баку здания должны обладать сейсмостойкостью до 8-10 баллов — Институт НАНА

БАКУ /Trend/ - В восточной части Баку, в частности, на территориях близких к Каспийскому морю здания следует строить так, чтобы они выдерживали землетрясения силой 9-10 баллов по шкале Рихтера.

Об этом во вторник сказал Trend заведующий отделом экономической и политической географии Азербайджана Института Географии Национальной академии наук Азербайджана, доктор наук по географии Нариман Пашаев.

По его словам, во время строительства зданий в период независимости данный фактор учитывался. Однако в советские времена он не учитывался в полной мере. По словам специалиста, построенные на этих территориях здания способны выдерживать землетрясения силой до 8 баллов.

"Восточная часть столицы - самая сейсмоопасная часть Баку. Ежегодно здесь регистрируется 700-800 толчков. Сила некоторых из них доходит до 3 баллов, вероятны землетрясения силой до 9 баллов. Поэтому этот фактор следует учитывать при возведении жилых домов на территории, причем они должны выдерживать подземные толчки силой не менее 9-10 баллов. Состояние старых зданий должно быть переоценено", - отметил Пашаев.

Он подчеркнул, что оползневые участки в Баку - Байылский склон в Сабаильском районе, район вокруг памятника Нариманову в Ясамальском районе, Ахмедлинский массив в Хатаинском районе и др. также являются и сейсмоопасными участками.

Отметив, что Абшеронский полуостров в целом является сейсмоактивной зоной, Пашаев добавил, что по этой причине все здания, построенные в Баку, должны выдерживать землетрясения силой не менее 8-9 баллов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)