После реконструкции в Подгорице открылась улица "Баку" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Черногории - Подгорице, после работ по реконструкции и расширению открылась улица "Баку", сообщает в четверг Trend.

В церемонии открытия улицы приняли участие представитель муниципалитета Подгорицы Иван Вукович, члены муниципалитета, сотрудники дипломатического представительства Азербайджана в Черногории, депутаты парламента Черногории и представители общественности страны.

После проведенных работ длина улицы "Баку" увеличена до 595 метров, она объединяет два важных городских проспекта - проспекты Михайло Лалича и Четински Пут. Последний является основным проспектом при въезде в город.

Напомним, что улица "Баку" открылась в 2013 году, тогда же в Королевском парке Подгорицы был установлен памятник выдающемуся азербайджанскому поэту и драматургу Гусейну Джавиду.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)