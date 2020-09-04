В Азербайджане стартует регистрация на программу Foundation престижного колледжа Соединенного Королевства Brooke House

Ежегодно сотни молодых людей из Азербайджана направляются в различные университеты мира с целью получения высшего образования. Учитывая различия в академическом обучении, правилах приема в такие образовательные учреждения, и в целом, отличие систем образования каждой страны, наша молодежь сталкивается с определенными трудностями.

Для выбора иностранного вуза для обучения на бакалавриате, магистратуре и докторантуре, определения своей специальности за рубежом и поиска наиболее доступных путей для поступления в это образовательное учреждение они прибегают к услугам образовательных центров. Учитывая упомянутые препятствия и растущую потребность, Центр Образования и Развития StudyLab решил осуществить в Азербайджане совместно со своим партнером Учебным Центром A-Level Программу Foundation престижного колледжа Brooke House Соединенного Королевства.

Программа Foundation представляет собой годичный подготовительный курс по приему в колледжи и университеты Соединенного Королевства, США, Канады и Австралии, предусмотренный для заполнения пустот между западной системой образования и азербайджанской образовательной системой. Программа Foundation поможет привить учащимся навыки независимой учебы, что является первым условием при освоении академического английского языка, используемого в иностранных образовательных учреждениях, и в управлении образованием за рубежом.

Список дисциплин обширный и зависит от выбранной учеником специальности. Вот некоторые из преподаваемых дисциплин: Основная Математика, IELTS, Информационные и Коммуникационные Технологии, Введение в Бизнес-Исследования, Психология, Исследовательские Способности, Введение в Физику и др. Это основные дисциплины первой четверти, которые определяют возможность перехода во вторую четверть. Кроме того, весь учебный процесс и общение в первой четверти проходят на английском языке, что позволяет учащемуся определиться со специальностью и быть более подготовленным к учебному процессу за рубежом. К тому же, учащийся приобретает навыки независимой учебы для подготовки к урокам, что играет большую роль в независимом управлении зарубежным образованием на ступени бакалавра в последующий учебный год. Так проявляются две сильные стороны данной программы: совершенствование обучения и общения на английском языке, а также независимое управление индивидуальной образовательной программой.

Срок программы составляет один год. Уроки по каждому курсу проходят два или три раза в неделю по 1,5 часа. Расписание уроков учащиеся и родители получают за две недели до начала программы обучения.

К программе могут присоединиться ученики 10 и 11 классов и все желающие получить образование за рубежом. Для полного ознакомления с условиями приема необходимо обратиться в Центр StudyLab. В целом, для участия в программе требуется знание английского языка на уровне выше среднего (Upper Intermediate) или эквивалента IELTS.

Выпускники программы получают сертификат Foundation Колледжа Brooke House. Таким образом, программа Foundation повышает уровень учащихся до соответствия требованиям приема, установленным Соединенным Королевством (или какой-либо другой страной) и гарантирует размещение в соответствующей учебной программе одного из партнерских университетов.

Поскольку критерии приема в партнерские университеты отличаются, размещение в том или ином образовательном учреждении будет зависеть от результатов экзаменов. Высокие баллы гарантируют учащемуся размещение в первом выбранном иностранном вузе.

Будем рады помочь Вам пройти регистрацию на программу Foundation, проводимую Центром Образования и Развития StudyLab, совместно с Учебным Центром A-Level.

Присоединитесь к программе Foundation Колледжа Brooke House, и, не теряя времени, получите степень бакалавра за рубежом!

Более подробную информацию об образовательных услугах, предоставляемых компанией, можно получить на официальном интернет-сайте компании www.studylab.az.

Желающие воспользоваться этими услугами могу обращаться в «StudyLab» по адресу: город Баку, Тбилисский проспект, 36 A; Телефон:

+99470 330 96 26

+99470 630 96 26

+99412 530 96 26

Электронная почта: info@studylab.az.