В Азербайджане снижается число инфицированных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 89 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 132 человека, скончались трое, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 37 418 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 34 837, скончался 551 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 030 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 3 936, в целом – 967 040 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев)