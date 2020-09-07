В Азербайджане снижается число инфицированных коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 89 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 132 человека, скончались трое, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 37 418 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 34 837, скончался 551 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 030 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 3 936, в целом – 967 040 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев)
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