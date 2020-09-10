Дорожная полиция Баку обратилась к пассажирам в связи с защитными масками

БАКУ /Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД обратилось к участникам дорожного движения на внутригородском общественном транспорте, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление.

В сообщении говорится, что в последнее время в автобусах в Баку некоторые водители и пассажиры не пользуются медицинскими масками: «Неиспользование защитных масок и несоблюдение социальной дистанции увеличивают риск массового заражения коронавирусом. Предполагается, что рост в последние дни числа заражений связан именно с этим фактором».

ГУДП МВД еще раз просит участников дорожного движения, в частности пользующихся общественным транспортом пассажиров, в обязательном порядке использовать защитные маски, не садиться в переполненные автобусы, учитывать важность соблюдения социальной дистанции в транспортном средстве, говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)