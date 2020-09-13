Завтра в Баку до 30 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, 14 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых частях полуострова ожидается кратковременный небольшой дождь, ветер южный.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 19-22, днем 27-30 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем ​​28-30 градусов тепла. Атмосферное давление понизится до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процентов ночью и 35-35 процентов днем. На пляжах Абшерона будет дуть южный ветер. В Сумгаите, Новханах, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе температура морской воды составит 23-24, в Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихе - 24-25 градусов тепла.

14 сентября в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный. Температура воздуха ночью будет 18-22, днем ​​30-35, в горах ночью 11-16, днем ​​19-24 градуса тепла.