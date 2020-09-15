В Азербайджане подведены итоги выбора вакансий по некоторым предметам в рамках конкурса по трудоустройству учителей

БАКУ /Trend/ - Подведены итоги прошедшего 13-14 сентября этапа выбора вакансий по предметам история, география и информатика в рамках конкурса по приему учителей на работу.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, информация о результатах электронного распределения была отправлена ​​на личные страницы кандидатов. По результатам конкурса вакантные места заняли 782 человека.

Кандидаты, занявшие вакантные места, должны предоставить необходимые документы с 09:00 17 сентября до 18:00 18 сентября (копия удостоверения личности, документ о высшем или среднем специальном образовании и копия приложения к нему, подлинник трудовой книжки (при наличии), четыре фотографии, справка о состоянии здоровья, личное удостоверение кадрового учета, выписка о результатах приема на работу с личной страницы) в соответствующие местные органы образования.

Непредставление указанных документов в соответствующий местный орган образования в указанный срок, будет считаться отказом от вакансии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)