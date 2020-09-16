В Верховном суде Азербайджана создана рабочая группа

БАКУ /Trend/ - Приказом председателя Верховного суда Рамиза Рзаева от 14 сентября 2020 г. создана рабочая группа, состоящая из председателей коллегии и руководителей структурных подразделений Верховного суда.

Об этом сообщили в среду Trend в Верховном суде.

Рабочая группа создана с целью повышения эффективности работы Верховного суда, более широкого применения информационных технологий, обеспечения стратегического развития в этой сфере, совершенствования применения информационной системы "Электронный суд", расширения возможностей обращения граждан в суды и повышения уровня их удовлетворенности в этой сфере, обеспечения прозрачности и оперативности в работе.

Руководство рабочей группой поручено зампредседателя Верховного суда Чингизу Аскерову.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)