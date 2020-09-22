Минобразования Азербайджана об обучении в общеобразовательных учреждениях в период пандемии

БАКУ /Trend/ - В 2020-2021 учебном году занятия в общеобразовательных учреждениях Азербайджана в связи с пандемией коронавируса ведутся как в очной форме, так и дистанционно. Учебный процесс в общеобразовательных учреждений в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе организован в очной форме два раза в неделю, а в других городах и районах страны - очно трижды в неделю на основе адаптированных учебных программ.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования, на сегодня родители 7868 (1,26 процента) учащихся из 625 394 учащихся начальных классов (I-IV классы) официально подписали отказ от очного участия своего ребенка в образовательном процессе. Количество сотрудников (учителей, технический персонал и руководство) в школах в новом учебном году составило 65 460 человек.

На входе в школы, действующие на территории республики, проверяется температура всех входящих в здания. Ученикам и сотрудникам с температурой выше 37,1 вход в здания не разрешается. По состоянию на 21 сентября 2020 года, количество учащихся и сотрудников с температурой выше 37,1 составляло 21 в Баку и 29 - в регионах. Медицинские учреждения информируются о них и планируется тестирование этих лиц в соответствующем порядке.

По состоянию на 21 сентября 2020 года, с начала учебного года у 121 человека (95 учащихся и 26 сотрудников) диагностирован коронавирус. Большинство учащихся из этой группы лиц не посещали общеобразовательные школы. На сегодня приостановлено очное обучение в средней школе села Гамгам Губинского района, где у восьми учителей выявлен коронавирус, обучение проводится дистанционно.

В связи с выявлением коронавируса у учителей и учащихся в Баку обучение четырех классов переведено в удаленную форму. В последние дни не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования среди учащихся внутри школ. Установлено, что зарегистрированные заражения произошли в семьях.

Министерство образования призывает всех учащихся, их родителей, а также учителей и персонал школ соблюдать социальную дистанцию, соблюдать санитарно-гигиенические правила.