В Нахчыванскую АР передано 7 новых автомобилей скорой помощи

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Республиканском олимпийском центре председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев передал от имени главы государства премьер-министру Нахчыванской АР Сабухи Мамедову автомобили скорой медицинской помощи, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Говоря о государственных реформах по развитию сферы здравоохранения, Алиев отметил, что развитие этой сферы всегда находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева: "По поручению главы государства Агентство доставило в страну новые автомобили скорой помощи. Одна часть заказанных автомобилей была доставлена в июле, другая - в сентябре. Среди доставленных автомобилей в Азербайджан впервые привезен Ambulans-Perinatal, отвечающий современным стандартам".

Премьер-министр Нахчыванской АР принял от З. Алиева семь автомобилей скорой помощи, собранных на базе автомобиля марки "Mercedes Sprinter 316", пять из которых обычные машины скорой помощи, два - реанимобили.

Премьер-министр Нахчыванской АР отметил, что благодаря целенаправленной политики, осуществляемой главой государства, Азербайджан проводит эффективную борьбу с пандемией коронавируса.

Он отметил, что переданные Нахчыванской АР автомобили скорой помощи являются дополнительным вкладом в работу, проводимую в автономной республике в сфере здравоохранения: «Мы высоко оцениваем это и выражаем признательность Президенту Азербайджана и Первому вице-президенту».

(Текст: Кямаля Сеидова.)