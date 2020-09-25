В Азербайджане началась регистрация поступивших в вузы абитуриентов

БАКУ /Trend/ - Началась регистрация абитуриентов, поступивших в вузы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

"До 7 октября абитуриенты должны представить свои документы в тот вуз, в который они поступили, и пройти регистрацию", - говорится в сообщении.

Регистрация абитуриентов осуществляется вузами в онлайн-порядке.

На сайте вуза абитуриенты смогут узнать о требуемых документах и онлайн-форме регистрации.

Непрохождение регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от зачисления по соответствующей специальности, и приказ о поступлении абитуриента не будет направлен в вуз.

Отметим, что в конкурсе на поступление в вузы участвовали 66 464 человека, из которых 42 731, в том числе 5785 суббакалавров, поступили.

20799 человек, в том числе 779 суббакалавров, будут получать образование на основании госзаказа, 21 932, в том числе 5006 суббакалавров - на платной основе.

(Текст: Кямаля Сеидова)