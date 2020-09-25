В Азербайджане выявлен 101 новый случай инфицирования COVID-19, излечились 137 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен 101 новый случай инфицирования коронавирусом, излечились 137, скончались два человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 39 787 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 37 392, скончались 583 человека. Число активных больных коронавирусом - 1 812 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 705, в целом – 1 087 578 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев)