В Азербайджане выявлен 101 новый случай инфицирования COVID-19, излечились 137 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен 101 новый случай инфицирования коронавирусом, излечились 137, скончались два человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 39 787 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 37 392, скончались 583 человека. Число активных больных коронавирусом - 1 812 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 705, в целом – 1 087 578 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев)
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