Хикмет Гаджиев: Amnesty International в очередной раз показала, что является выступающей однобоко, предвзято, исходящей из двойных стандартов организацией

БАКУ /Trend/ - Amnesty International в очередной раз показала, что является выступающей однобоко, предвзято, исходящей из двойных стандартов проармянской организацией, которая независима лишь на бумаге.

Как сообщает Trend, об этом сказал Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, комментируя Trend абсолютно далекое от правды заявление Amnesty International в связи с военной провокацией, совершенной Арменией против Азербайджана 27 сентября.

Он отметил, что выдающая себя за неправительственную организацию (НПО) Amnesty International на самом деле, исполняя политические заказы, наносит большой удар по философии НПО: «Мы отвергаем это заявление Amnesty International. Вооруженные Силы Азербайджана ведут борьбу на нашей территории для восстановления ее целостности. Они наносят удары только по легитимным военным целям. Наша армия не избирает в качестве мишени мирное население и гражданские объекты, не использует кассетные боеприпасы.

Если Армению беспокоит использование кассетных боеприпасов, то пусть она сама в первую очередь присоединится к Конвенции о кассетных военных боеприпасах. Но не сделав этого, Армения использует против мирного населения Азербайджана указанный вид боеприпасов.

Возникает вопрос. Почему Amnesty International не видит, как Армения подвергает ракетному обстрелу мирное население находящегося далеко от прифронтовой зоны второго по величине города Азербайджана Гянджи, Мингячевира, в котором расположены крупное водохранилище и электростанция станцция, а также другие стратегические объекты. С 27 сентября по сегодняшний день в результате атак Армении погибли 27 гражданских лиц, 141 человек получил ранения. Кроме того, 63 гражданских объекта и 376 жилых домов пришли в непригодность.

Эти ракетные обстрелы Армении представляют угрозу и для международной гражданской авиации.

Кроме того, почему Amnesty International, которая, выдавая себя глашатаем справедливости, призывает Азербайджан присоединится к Конвенции о кассетных боеприпасах, не призывает Армению выполнить резолюции Совета Безопасности ООН, в которых закреплено требование о выводе армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Эта лживая организация вызывает отвращение у азербайджанского общества. Самую правильную оценку деятельности Amnesty International и подобных ей «неправительственных организаций» в ходе своего выступления на общих прениях в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН 24 сентября дал Президент Ильхам Алиев».

(Текст: Кямаля Сеидова.)