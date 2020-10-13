В Азербайджане за сутки коронавирусом инфицировались 277 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 277 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 64, скончались три человека сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 42 381 случай заражения коронавирусом, выздоровели 39 468, скончались 612 человек.

Число активных больных коронавирусом - 2 301 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 865, в целом – 1 187 136 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева.)