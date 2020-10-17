Акты вандализма Армении в Гяндже доведены до австралийской общественности

БАКУ /Trend/ - По инициативе председателя Объединения азербайджано-турецкой дружбы Австралии Имамеддина Гасымова азербайджанцы встретились в городе Сидней Австралийского Союза. Наши соотечественники прочитали молитвы за упокой души шехидов, отдавших жизнь за обеспечение территориальной целостности Азербайджана, пожелали раненым исцеления.

Затем наши соотечественники, собравшись перед мечетью, проинформировали общественность об актах вандализма, совершенных вооруженными силами Армении в Гяндже и азербайджанских населенных пунктах, расположенных далеко от фронтовой зоны. На мероприятии, где развевались флаги Азербайджана, были озвучены лозунги, осуждающие преднамеренный обстрел Арменией мирного гражданского населения.

В ходе акции также были пресечены провокационного характера действия армян. Так, тут же был убран баннер провокационного характера, размещенный армянами на самой середине магистрального моста перед мечетью Гелиболу.

В целом, около 5000 человек в Сиднее были проинформированы о несправедливостях, учиненных Арменией против Азербайджана.