Минобороны Азербайджана призвало пользователей соцсетей ссылаться только на официальную информацию ведомства
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана призывает пользователей социальных сетей ссылаться только на официальную информацию минобороны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на это ведомство.
"В последние дни некоторые пользователи социальных сетей пытаются
опережать события, делясь разными личными взглядами относительно
направлений фронта, на которых проводятся операции, и текущей ситуации.
Заявляем, что такие шаги могут нарушить режим секретности и поставить
под угрозу жизнь наших военнослужащих. Учитывая вышеизложенное, мы призываем пользователей социальных сетей и представителей СМИ не распространять неподтвержденную информацию и ссылаться только на официальную информацию министерства обороны", - говорится в сообщении военного ведомства.
(Текст: Кямаля Сеидова)