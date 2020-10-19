Минобороны Азербайджана призвало пользователей соцсетей ссылаться только на официальную информацию ведомства

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана призывает пользователей социальных сетей ссылаться только на официальную информацию минобороны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на это ведомство.



"В последние дни некоторые пользователи социальных сетей пытаются

опережать события, делясь разными личными взглядами относительно

направлений фронта, на которых проводятся операции, и текущей ситуации.

Заявляем, что такие шаги могут нарушить режим секретности и поставить

под угрозу жизнь наших военнослужащих. Учитывая вышеизложенное, мы призываем пользователей социальных сетей и представителей СМИ не распространять неподтвержденную информацию и ссылаться только на официальную информацию министерства обороны", - говорится в сообщении военного ведомства.

(Текст: Кямаля Сеидова)