Раненый азербайджанский военнослужащий не оставил своих сослуживцев одних (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащий Намиг Рзаев получил осколочное ранение во время ожесточенных боев, но не оставил своих сослуживцев одних на поле боя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как командир группы Намиг Рзаев сделал все возможное, чтобы азербайджанские подразделения продвигались дальше.

Еще один отважный военнослужащий азербайджанской армии - это Руслан Мамедов. Достойно неся службу как командир группы, азербайджанский военнослужащий уничтожил наблюдательный пункт ВС Армении из реактивно-артиллерийского орудия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)