БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 663 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 283, скончались девять человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлены 51 149 случаев инфицирования коронавирусом, из них 41 693 человека вылечились, 688 - скончались, число активных больных – 8 768 человека.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведены 9 700 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего за прошедший период проведены 1 308 048 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)