Волонтеры МСБ присоединились к проекту "Письмо солдату" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Волонтеры Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в целях моральной поддержки армии Азербайджана присоединились к проекту "Письмо солдату" организации "Волонтеры ASAN".

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, порядка 50 волонтеров офисов "Друзей МСБ", действующих в 21 городе и районе страны, и Хачмазского дома МСБ посредством центров "Служба ASAN" и сайта www.esgeremektub.az отправили солдатам письма.

В письмах волонтеры МСБ с чувством гордости написали о борьбе наших солдат за территориальную целостность нашей Родины, водружении государственного флага в освобожденных от оккупации городах и селах, также выражена благодарность победоносной азербайджанской армии за отвагу, проявленную в борьбе с коварным противником.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)