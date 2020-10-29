Посол Мексики посетил Республиканский Центр Сейсмологической Службы при НАНА

С целью углубления научного сотрудничества, посол Мексики Родриго Лабардини посетил Республиканский Центр Сейсмологической Службы при Национальной Академии Наук Азербайджана, где встретился с директором Центра Гурбаном Етирмишли.

Директор представил информацию об основных направлениях деятельности Центра, его исследованиях, связях с иностранными партнерами, а также о профессиональных способностях персонала. Глава ведомства отметил, что обе страны – Азербайджан и Мексика – находятся в сейсмически активных зонах. Принимая во внимание данный фактор, он посчитал сотрудничество важным.

Со своей стороны, посол Лабардини проинформировал о мексиканских ведомствах, занимающихся сейсмологическим исследованием, а также изучением других наук о Земле. Дипломат затронул историю землетрясений в Мексике, и в данном контексте, рассказал о развитии превентивных мер в стране.

В ходе встречи, было подчеркнуто развитие двусторонних отношений между Мексикой и Азербайджаном, а также рост торговли между обеими странами, даже в период пандемии. Было выражено желание скорого установления связей в сфере сейсмологического исследования, с целью расширения научного сотрудничества и обмена опытом.