Центр Гейдара Алиева окрасился в цвета флага Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 октября на здании Центра Гейдара Алиева размещена видеопроекция флага Турции.

Как передает Trend, вечером за видеопроекцией наблюдали жители столицы, а также посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Напомним, что сегодня в братской Турции отмечается День Республики.