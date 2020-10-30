В Азербайджане продлеваются сроки по собеседованиям в рамках трудоустройства учителей

БАКУ /Trend/ - В организации собеседований в рамках приема учителей на работу применены определенные изменения.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве по профессиональному образованию, в настоящее время собеседования по приему на работу в рамках профессионального образования проводятся в электронном виде. Кандидаты, обратившиеся по регионам на вакансии учителя специальности и мастера производственного обучения и успешно прошедшие первый этап конкурса, по очереди приглашаются на собеседования.

Новый формат связан с продлением особого карантинного режима в стране и введением ряда ограничений согласно соответствующему решению Кабинета Министров. Принимая во внимание некоторые трудности в организации собеседований для приема в профессиональные училища, расположенные в прифронтовых районах, в настоящее время планируется продлить этап собеседования на неопределенный срок.

В Агентстве отметили, что этап собеседования для кандидатов из Баку и Сумгайыта считается завершенным с 23 октября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)