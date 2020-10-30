Информации о пострадавших при землетрясении в Измире гражданах Азербайджана пока нет - МИД

БАКУ /Trend/ - Информация о пострадавших гражданах Азербайджана при землетрясении, произошедшем сегодня в Измире, пока не поступала, сообщили в пятницу Trend в МИД.

В ведомстве отметили, что посольство Азербайджана в Турции связывается с муниципалитетом Измира и МЧС Турции: "Общественность будет проинформирована в случае, если будет новая информация".

Отметим, что в турецком городе Измир произошло сильное землетрясение.

Как передает в пятницу Trend, подземные толчки силой 6,6 балла ощущались в городе и в прилегающих регионах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)