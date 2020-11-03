БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1242 случая заражения коронавирусом, 551 человек вылечился, 15 человек скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 58 282 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 45 030 человек вылечились, 768 скончались, число активных больных – 12 484. За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 11 159 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, в целом проведено 1 379 779 тестов. (Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)