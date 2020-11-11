Армяне уничтожили 2 645 историко-культурных памятников Азербайджана - отчет

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Центре анализа международных отношений и коммуникации был презентован отчет по фактам разрушения и осквернения Арменией религиозных, исторических и культурных памятников Азербайджана, сообщает в среду Trend.

Представляя отчет, председатель Общественного объединения (ОО) "Организация охраны культурных памятников" Фаиг Исмайлов отметил, что армяне полностью уничтожили исторические памятники: "В результате агрессии Армении против Азербайджана, на оккупированных территориях уничтожено 2 645 историко-культурных, 1 814 архитектурных, 747 археологических памятников, 64 садово-парковых монументальных памятников, 23 музея, 102 757 музейных экспонатов, 4 государственные галереи, 376 произведений живописи. Кроме того, армяне уничтожили 4,6 млн. книг, 13 архивов, 260 тысяч архивированных документов. Они также разрушили, присвоили и уничтожили предметы охоты и быта (ковры, паласы, хурджуны, пояса и др.), принадлежащие личным коллекциям свыше 50 тысяч граждан".

Руководитель Объединения также добавил, что армяне разрушили и сравняли с землей надгробия на кладбищах оккупированных территорий, усыпальницы и другие святилища.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)