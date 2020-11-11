В Азербайджане устраняются ограничения на Интернет
БАКУ /Trend/ - Временное ограничение интернета, примененное в Азербайджане в целях предотвращения масштабных провокаций и киберинцидентов, совершаемых Арменией, за исключением освобожденных от оккупации территорий и прифронтовых зон, будет устранено с 12 ноября 2020 года.
Как сообщает в среду Trend, об этом в своем аккуанте в социальной сети написал министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.
Министр поблагодарил миллионы азербайджанских пользователей интернета за проявленное понимание в связи с ограничением доступа в интернет за прошедший период.
Отметим, что министерство транспорта, связи и высоких технологий с 27 сентября 2020 года ввело ограничения в связи с использованием интернета в стране.
(Текст: Турал Гараджаев)
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