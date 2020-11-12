Возбуждено уголовное дело в отношении армян, призывающих к террору против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в отношении армян, выступающих в некоторых интернет-ресурсах с призывами террора против Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры Азербайджана.

Генпрокуратура Азербайджана проанализировала отдельные факты в связи с открытыми призывами к терроризму в ряде интернет-ресурсов.

Было установлено, что гражданин Армении, председатель Центра «Партнерство во имя демократии» страны-захватчика, а также редактор веб-сайта «Армянские религии» Степан Даниэлян и армянский историк, публицист, директор «Музея-института геноцида армян» при Национальной академии наук Армении, преподаватель Ереванского государственного университета, член правления Центра региональных и политических исследований «Проспект» Айк Демоян публиковали, в принадлежащей им соцсети и на других интернет-страницах, открытые призывы к нарушению общественной безопасности на международно признанных территориях Азербайджана, созданию паники среди населения, совершению взрывов, которые могли бы привести к гибели людей, нанесению ущерба их здоровью и имуществу, к терроризму, сопровождаемого угрозами о совершении таких действий, в том числе, распространяли материалы аналогичного содержания.

По факту генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по ст. 12.2, 214-2 (призывы к терроризму) УК Азербайджана. Проведение следствия поручено Следственному управлению генеральной прокуратуры.

В настоящее время по делу продолжаются интенсивные следственно-оперативные мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)