В Баку предотвращено вмешательство в первозданный вид архитектурного памятника (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Было установлено, что часть фасада здания Бакинского городского универмага, расположенного по адресу: улица академика Зарифы Алиевой, 3 в Сабаильском районе города Баку, со стороны улицы А.Ализаде, была выкрашена черной и золотистой краской пользователем нежилого помещения, действующего как развлекательный центр.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве культуры, согласно постановлению Кабинета министров № 132 от второго августа 2001 года, данное здание взято на государственный учет как архитектурный памятник местного значения (инв. № 3459).

Сотрудники Государственной службы по защите, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве, ИВ и Главного управления полиции города Баку немедленно осмотрели место, установили факт вмешательства и приняли неотложные меры. По установлению ущерба, нанесенного памятнику, пользователь нежилой площади был оштрафован на основании протокола, составленного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

В настоящее время фасад здания очищается, ведутся работы по возвращению памятнику первозданного вида.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)