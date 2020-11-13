Снят видеоролик "Азербайджан - моя Родина!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство молодежи и спорта и Центр ИКТ "Виртуальный Азербайджан" сняли видеоролик "Азербайджан - моя Родина", сообщает в пятницу Trend.

Видеоролик снят в Астаринском районе.

Председатель Талышского общества Фамиль Теймуров сказал, что Азербайджан его Родина.

"Карабах - это Азербайджан!", - подчеркнул он.

Он также добавил, что его брат стал шехидом, мужественно сражаясь за Родину: "Защищать Родину, освобождать его от оккупации - это честь. Мой брат стал шехидом за родную землю".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)