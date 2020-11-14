Минобразования Азербайджана об осенних каникулах

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос относительно осенних каникул в 2020-2021 учебном году.

С 16 ноября в общеобразовательных школах должны были начаться 5-дневные осенние каникулы. Но поскольку с середины октября по второе ноября, в связи с пандемией, были объявлены каникулы сроком на две недели, с 16 ноября учащиеся продолжат занятия в дистанционной форме, сообщили в субботу Trend в министерстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)