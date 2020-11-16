В Баку сохранится дождливая погода
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, в отдельных местах полуострова ливневого характера, умеренный северо-восточный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
На Абшеронском полуострове ночью - 5-8, днем - 9-11, в Баку ночью - 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 767 до 772 мм ртутного столба, относительная влажность составит 85-95%.
Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами ливневого характера, на горных территориях - снег, временами туман, ветер восточный.
Ночью - 5-8, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 2-5 градусов мороза, днем - 2-5 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)