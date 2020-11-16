В Азербайджане оглашены итоги собеседований по приему учителей на работу в колледжи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане оглашены итоги этапа собеседования в рамках конкурса по приему учителей на работу в колледжи по 2020/2021 учебному году.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве по профессиональному образованию, информация о результатах претендентов доступна на платформе https://portal.edu.az в разделе личный кабинет. Успешно прошедшие этап собеседования должны зарегистрироваться с 16 по 20 ноября (до 18:00), подав заявку в учреждение профессионального образования, куда они были приняты.

Отказ кандидата, успешно прошедшего этап собеседования, от регистрации в указанный срок в профессиональном учебном заведении, в которое он поступил, рассматривается как отказ от вакансии.

В Агентстве отметили, что в рамках процесса по приему учителей на работу в колледжи по 2020/2021 учебному году, успеха добились 174 учителя, в том числе 98 учителей по общеобразовательным предметам, 76 учителей специальности и мастеров производственного обучения. Помимо этого, имена 50 кандидатов добавлены в резервный список. В случае наличия отказавшихся от предлагаемой вакансии, кандидаты, добавленные в резервном списке, получат предложение по этим вакансиям.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)