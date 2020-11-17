В Азербайджане будут проведены пробные экзамены для желающих поступить на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет электронный пробный экзамен, чтобы лица, желающие поступить на государственную службу, смогли более эффективно подготовиться к этапу тестовых заданий конкурса.

Как сообщили во вторник Trend в Центре, пробный экзамен будет проведен 27 ноября и охватит группы АА, АВ, АС, ВА, ВВ.

Онлайн-регистрация для участия на экзамене завершится 26 ноября в 17:00.

В пробном экзамене будут использоваться те же тестовые задания, которые использовались и в предыдущих экзаменах по соответствующим группам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)