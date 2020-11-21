БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 2735 случаев заражения коронавирусом, 1374 человека вылечились, 28 скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 89 898 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 62 243 человека вылечились, 1 107 скончались, число активных больных – 26 548.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 16 220 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период - 1 592 280 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)