Среди депутатов есть заразившиеся COVID-19 - спикер парламента Азербайджана

Общество 24 ноября 2020 11:29 (UTC+04:00)
Среди депутатов есть заразившиеся COVID-19 - спикер парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В последнее время ситуация с коронавирусом обострилась.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказала спикер парламента Сахиба Гафарова, сообщает во вторник Trend.

Гафарова отметила, что среди депутатов тоже есть заразившиеся COVID-19: "Прошу всех беречь себя, впереди очень важные дни, важная работа. Поэтому всем следует строго соблюдать превентивные меры от коронавируса".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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