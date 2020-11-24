Среди депутатов есть заразившиеся COVID-19 - спикер парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В последнее время ситуация с коронавирусом обострилась.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказала спикер парламента Сахиба Гафарова, сообщает во вторник Trend.

Гафарова отметила, что среди депутатов тоже есть заразившиеся COVID-19: "Прошу всех беречь себя, впереди очень важные дни, важная работа. Поэтому всем следует строго соблюдать превентивные меры от коронавируса".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)