Среди депутатов есть заразившиеся COVID-19 - спикер парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В последнее время ситуация с коронавирусом обострилась.
Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказала спикер парламента Сахиба Гафарова, сообщает во вторник Trend.
Гафарова отметила, что среди депутатов тоже есть заразившиеся COVID-19: "Прошу всех беречь себя, впереди очень важные дни, важная работа. Поэтому всем следует строго соблюдать превентивные меры от коронавируса".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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