Названо число больных COVID-19 в Азербайджане, лечащихся дома

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане 30 787 больных COVID-19 лечатся дома под наблюдением врача.

Об этом заведующая отделом по общественному здравоохранению и санитарно-эпидемиологическому контролю минздрава Назифа Мурсалова сказала на онлайн-пресс-конференции, посвященной Всемирной неделе просвещения по правильному использованию противомикробных препаратов, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, 2691 из них - это новые выявленные больные коронавирусом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)