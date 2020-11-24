В Азербайджане определен порядок рассмотрения дел в связи с лицами, лишенными права заниматься педагогической деятельностью

БАКУ /Trend/ - Административные дела в отношении лиц, которым по закону запрещено заниматься педагогической деятельностью законом, будут рассматривать министерство труда и социальной защиты или министерство образования Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно указу, дела об административных проступках, связанных с заключением трудового договора для осуществления педагогической деятельностью с лицами, которым законом запрещено заниматься педагогической деятельностью, будут рассматриваться начавшими административное делопроизводство по этим делам министерством труда и социальной защиты или министерством образования Азербайджана.

Напомним, что за заключение трудового договора для занятия педагогической деятельности с лицами, которым законом запрещено заниматься педагогической деятельностью, должностные лица будут оштрафованы в размере трех тысяч манатов.