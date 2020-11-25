Все, кто заразился COVİD-19, должны лечиться под наблюдением врача - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Независимо от того, в легкой или тяжелой форме протекает болезнь, все лица, заразившиеся COVİD-19, должны проходить лечение под наблюдением врача, сказал в среду Trend руководитель Рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB Васиф Алиев.

По его словам, все должны знать, что в первые дни болезнь может протекать в легкой форме, но потом возможно обострение.

Алиев добавил, что по поводу госпитализации с первого дня лица, тест которого на коронавирус оказался положительным, медицинского указания нет: "В случае необходимости участковый врач может направить больного, лечащегося дома, в больницу для стационарного лечения. Но в любом случае больной должен лечиться под наблюдением врача".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)